المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب بتقييد حق المواطنة بموجب محل الميلاد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، محاولة الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة بموجب أمر تنفيذي.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن المحكمة العليا أكدت بذلك ما يزيد عن قرن من السوابق القانونية والتقاليد الوطنية التي تنص على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية يصبحون مواطنين أمريكيين تلقائيًا.



ويشكل هذا القرار، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ضربة لترامب، الذي كان قد مارس ضغوطًا على المحكمة لتأييد الأمر التنفيذي الذي أصدره في أول يوم من توليه الرئاسة، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي حالي يقوم بذلك.



وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس "كانت المواطنة، آنذاك واليوم، تعني الحق في التمتع بالحقوق — أي المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي. وقد وسّع واضعو التعديل الدستوري الرابع عشر نطاق هذا الحق ليشمل كل شخص وُلد حراً في هذه الأرض. ونحن نحافظ على هذا التعهد اليوم".



وكان ترامب قد جادل بأن الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين وزوار مؤقتين، مثل السياح والطلاب الأجانب، لا يستوفون شروط الحصول على الجنسية بموجب أحكام التعديل الدستوري الرابع عشر.



وحذر المدافعون عن المهاجرين وجماعات الحريات المدنية التي تعارض هذا التغيير في السياسة من أنه سيضر بمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون كل عام لأبوين غير مواطنين، وسيخلق كابوساً بيروقراطياً للأمريكيين الأكبر سناً، الذين لن يتمكنوا بعد الآن من إثبات جنسيتهم بمجرد شهادة الميلاد.



ووفقًا لمعهد سياسات الهجرة الأمريكي، كان من المتوقع أن يفقد ما يقدر بنحو 255 ألف طفل يولدون كل عام لأبوين غير مواطنين وضعهم القانوني بموجب هذا الأمر. وقد يواجه بعضهم صعوبة في الحصول على الجنسية في أي بلد، مما يجعلهم فعليًّا "عديمي الجنسية" منذ ولادتهم.



من جانبه ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - عبر منصة تروث سوشيال - "يجب على الكونجرس أن يبدأ اليوم العمل على إنهاء منح الجنسية بالولادة" .