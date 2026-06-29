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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رسالة نارية من لميس الحديدي لمهاجمي حسام حسن

لميس الحديدي
لميس الحديدي
عادل نصار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مهاجمي حسام حسن بعد إخراجه لمحمد صلاح في مباراة إيران قائلة: "صلاح عرف أنه عنده شد عضلي، حب يتغير حتى لا تتفاقم الإصابة".
 

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "كان هناك موجة من الهجوم الضاري والفتي، واتهامات لحسام حسن بأنه لا يريد محمد صلاح أو يغار منه".

وأكملت: "محمد صلاح مصاب، نتمنى له الشفاء حتى يلحق مباراة أستراليا، نساعد وندعم المنتخب ونبتعد عن الشكوك".

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان نادي راسينج سانتاندير الإسباني تعاقده رسميًا مع كابتن منتخب مصر للشباب محمد هيثم، قادمًا من نادي إشتوريل برايا البرتغالي، ليواصل النادي تدعيم صفوفه بالمواهب المصرية، قائلة: "هذا هو ثالث لاعب مصري بعد حمزة عبد الكريم وبلال عطية الذين احترفوا، والحقيقة هذا هو مستقبل البلد، أن نفتح أبواب الاحتراف. هذا مستقبل الكرة، لازم نفتح الأبواب مبكرًا ونكون مصنعًا للمواهب، والمغرب بتعمل كده، وده السبب اللي خلّى المنتخب المغربي كله محترفين".

لميس الحديدي محمد صلاح مباراة إيران

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