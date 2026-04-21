جهز ساعتك.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تساؤلات المواطنين حول موعد تغيير الساعة في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي، وفقا للقانون المنظم لهذا النظام.

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التوقيت الصيفي والشتوي، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبناء عليه فإن موعد تغيير الساعة في مصر 2026 سيكون يوم الجمعة 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة منتصف الليل.

وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي عادة في نهاية يوم الخميس 23 أبريل 2026، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي بشكل رسمي مع دخول يوم الجمعة.

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة من ساعات النهار الأطول، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية والخدمية خلال فترات المساء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي



يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر تقريبا، بدءا من أواخر أكتوبر وحتى أواخر أبريل من كل عام، على أن يبدأ التوقيت الصيفي بعد ذلك مباشرة وفقا لما ينظمه القانون.

أهمية التوقيت الصيفي



يسهم التوقيت الصيفي في تحسين استغلال ضوء النهار، وتقليل استهلاك الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والدراسة بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية وزيادة النشاط اليومي خلال ساعات المساء.

نصائح مع تغيير الساعة



مع اقتراب موعد تغيير التوقيت، ينصح بضبط الساعة على الأجهزة الإلكترونية مسبقا، ومراجعة مواعيد العمل والدراسة، والتأكد من تحديث التطبيقات المرتبطة بالمواعيد والخدمات، لتجنب أي ارتباك في اليوم الأول لتطبيق التوقيت الصيفي.

خطوات تغيير الساعة للتوقيت الصيفى 2026

على هواتف أندرويد

افتح الإعدادات Settings .

انتقل إلى الإدارة العامة أو النظام .

اختر التاريخ والوقت Date & Time .



أوقف خيار الضبط التلقائي إذا كان مفعلا.

قم بتعديل الوقت يدويا من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحا .

خطوات تغيير الساعة فى هواتف iPhone

افتح الإعدادات Settings .

اضغط على عام General .

اختر التاريخ والوقت Date & Time .

أوقف خيار الضبط التلقائي Set Automatically .

قم بتقديم الساعة ساعة واحدة لتتوافق مع بداية التوقيت الصيفى.