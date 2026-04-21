الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جهز ساعتك.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر

محمد غالي

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تساؤلات المواطنين حول موعد تغيير الساعة في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي، وفقا للقانون المنظم لهذا النظام.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2026


بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التوقيت الصيفي والشتوي، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبناء عليه فإن موعد تغيير الساعة في مصر 2026 سيكون يوم الجمعة 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة منتصف الليل.

وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي عادة في نهاية يوم الخميس 23 أبريل 2026، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي بشكل رسمي مع دخول يوم الجمعة.

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة من ساعات النهار الأطول، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية والخدمية خلال فترات المساء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي


يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر تقريبا، بدءا من أواخر أكتوبر وحتى أواخر أبريل من كل عام، على أن يبدأ التوقيت الصيفي بعد ذلك مباشرة وفقا لما ينظمه القانون.

أهمية التوقيت الصيفي


يسهم التوقيت الصيفي في تحسين استغلال ضوء النهار، وتقليل استهلاك الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والدراسة بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية وزيادة النشاط اليومي خلال ساعات المساء.

نصائح مع تغيير الساعة


مع اقتراب موعد تغيير التوقيت، ينصح بضبط الساعة على الأجهزة الإلكترونية مسبقا، ومراجعة مواعيد العمل والدراسة، والتأكد من تحديث التطبيقات المرتبطة بالمواعيد والخدمات، لتجنب أي ارتباك في اليوم الأول لتطبيق التوقيت الصيفي.

خطوات تغيير الساعة للتوقيت الصيفى 2026

على هواتف أندرويد

افتح الإعدادات  Settings .
ـ
انتقل إلى  الإدارة العامة  أو  النظام .

اختر  التاريخ والوقت   Date & Time .


أوقف خيار  الضبط التلقائي  إذا كان مفعلا.

قم بتعديل الوقت يدويا من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة  من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحا .

خطوات تغيير الساعة فى هواتف iPhone

افتح الإعدادات  Settings .

اضغط على  عام   General .

اختر  التاريخ والوقت   Date & Time .

أوقف خيار  الضبط التلقائي   Set Automatically .

قم بتقديم الساعة ساعة واحدة لتتوافق مع بداية التوقيت الصيفى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

ندوة البحوث الإسلامية

ندوة البحوث الإسلامية بجامعة المنصورة تطرح رؤية تربوية حول القيم والأخلاق

صلاة العيد

هل اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد يبطلها؟.. أمين الإفتاء تجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: قوة الإيمان حصن منيع يحمي الإنسان من الانهيار النفسي والروحي

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد