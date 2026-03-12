محافظ أسيوط: إزالة 28 حالة تعدي على أراضي زراعية خلال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 28 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق 4 مراكز وحيين بالمحافظة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لحملات الإزالة، وأسفرت الحملات عن استرداد 1681 متر مربع من المباني المخالفة، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 2 قيراط و14 سهم من الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت مراكز صدفا والفتح وأبوتيج وأبنوب، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات في مهدها وعدم تكرارها.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بمركز الفتح، و9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للري ومتغيرات مكانية بمركز أبنوب، فضلاً عن إزالة حالة تعدي واحدة بكل من مركزي صدفا وأبوتيج على أراضي زراعية، إلى جانب إزالة حالة متغير مكاني بنطاق حي غرب، و13 حالة متغير مكاني بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدي جديدة أو إعادة المخالفات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، كما أكد استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع فحص جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بشكل عاجل.