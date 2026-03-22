نائب محافظ بورسعيد: رفع مستوى الخدمات خلال ثالث أيام عيد الفطر

تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، جولة ميدانية اليوم جهود الأجهزة التنفيذية في رفع كفاءة مستوى النظافة والخدمات بعدد من المناطق بحي المناخ.

رافقه خلالها الاستاذة شيماء العزبي ، رئيس حي المناخ .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك

وشملت الجولة المرور على عدد من المناطق بالحي (الحرية – السيدة زينب – أبراج الحاسب الآلي)، وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

نائب المحافظ :يوجه بتكثيف أعداد العمالة وصناديق القمامة بالمناطق السكنية

وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ بتكثيف أعداد العمالة وصناديق القمامة بالمناطق السكنية لضمان رفع المخلفات أول بأول والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين خلال إجازة العيد.

كما شدد على سرعة إصلاح كسر لثلاثة محابس مياه بالمنطقة، مؤكد علي ضرورة الاستجابة الفورية لأي أعطال أو شكاوى والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وأكد نائب المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات على مدار أيام العيد والتأكد من مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ ويحافظ على الشكل الحضاري لمحافظة بورسعيد والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .