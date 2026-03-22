جهود مكثفة لأحياء بورسعيد للارتقاء بالخدمات وتحقيق الانضباط خلال العيد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة على مدار اليوم، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على النظافة العامة، وتحقيق الانضباط بالشوارع، بما يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد خلال أيام عيد الفطر المبارك

أولا: مدينة بورفؤاد | تجميل المسطحات الخضراء وانتعاش الحركة السياحية خلال العيد



تابعت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار جهود تجميل المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالاهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة.

وشملت الأعمال صيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور، وأعمال قص وتهذيب النجيل بمحيط شارع نور الإسلام، مع رفع المخلفات أولًا بأول، بما يوفر بيئة صحية وحضارية للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابعت استمرار توافد رحلات اليوم الواحد لزيارة المعالم السياحية بمدينة بورفؤاد، وعلى رأسها جبال الملح، والتي أصبحت من أبرز المقاصد السياحية بالمحافظة، وسط إقبال كبير من الزائرين من مختلف المحافظات.



و أشادت بجهود هيئة قناة السويس في تسهيل حركة المعديات، بما يسهم في انسيابية حركة التنقل ودعم النشاط السياحي خلال أيام العيد.

ثانيا: حي الشرق | استجابة فورية لشكاوى المواطنين وتحسين كفاءة الإنارة



في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، أعمال الصيانة بمنطقة الجولف، حيث تم إصلاح ولاعات الإنارة وإعادة تشغيل الأعمدة الكهربائية بعد صيانتها، بما يحقق مستوى أفضل من الإضاءة والأمان بالمنطقة.

وأكد رئيس الحي على استمرار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، باعتبارها أولوية أساسية ضمن منظومة العمل.

ثالثا: حي العرب | تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع



تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، أعمال رفع المخلفات والكنس والتجريف بمختلف شوارع الحي، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة وإعادة الانضباط للشارع.

كما ناشدت المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

رابعا: حي المناخ | جهود مسائية مستمرة لمنظومة النظافة



تواصلت جهود الأجهزة التنفيذية بحي المناخ خلال الفترة المسائية، حيث تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات خلف مكتبة مصر العامة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، بما يعزز من كفاءة منظومة النظافة ويحافظ على البيئة.

وأكدت رئاسة الحي استمرار العمل على مدار اليوم لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

خامسا: حي الزهور | متابعة ميدانية مكثفة لأعمال النظافة



تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، أعمال النظافة بمنطقة بلال بن رباح، من خلال جولة ميدانية لمتابعة أداء شركة النظافة والتأكد من انتظام العمل ورفع كفاءة المنظومة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة.

سادسا: حي الضواحي | حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط



شهد حي الضواحي حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع 23 ديسمبر والإمام محمد عبده، تحت متابعة فوزي الوالي رئيس الحي، حيث تم إزالة الفروشات المخالفة والكراسي والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

كما تواصلت أعمال رفع المخلفات والكنس الآلي واليدوي بمختلف المناطق، في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة البيئة وتحقيق الانضباط بالشوارع.

سابعا: حي غرب | تأمين أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة المواطنين



تابع باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال تأمين وصيانة أعمدة الإنارة بطريق بورسعيد – دمياط، للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعطال أو مخاطر، خاصة في ظل تقلبات الطقس.

وأكد على استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإنارة حفاظًا على أرواح المواطنين.

و اكدت محافظة بورسعيد استمرار جهودها المكثفة بكافة الأحياء خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يعكس المكانة المتميزة للمحافظة كواحدة من أهم المدن السياحية في مصر.