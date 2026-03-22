بورسعيد. زيادة أعداد العمالة وصناديق القمامة لرفع المخلفات أولا بأول

تابع الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية أعمال النظافة بعدد من مناطق حي الزهور والتي شملت منطقة (المروة – بلال بن رباح – عمر بن عبد العزيز) حيث رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حي الزهور.



جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للحفاظ على مستوى النظافة والخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

نائب المحافظ :يوجه شركة النظافة بتكثيف أعداد العمالة وصناديق القمامة

وخلال الجولة، شدد نائب المحافظ على شركة النظافة بزيادة أعداد العمالة وصناديق القمامة بالمناطق لضمان رفع المخلفات أول بأول وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من الأهالي موجها بضرورة إنهاء الأعمال الجارية بالمنطقة خلال أيام والتأكد من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو عثمان استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات بالمناطق السكنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة.