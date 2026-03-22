بورسعيد.. إصلاح كسر مفاجئ في خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالحراسات

قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد جولة ميدانية موسعة بنطاق حي الضواحي، وتحديداً في منطقة الحراسات، للوقوف على أعمال الإصلاح العاجلة لكسر مفاجئ في خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل اللحظي مع كافة البلاغات والشكاوى الفنية لضمان استقرار الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة بحضور عبد العال عبد الباري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، ومسؤولي قطاع الصرف الصحي وإدارة المخلفات

المرافق والخدمات

تابع نائب المحافظ عن كثب أعمال الفحص الفني والإصلاح الجارية لمواسير المياه والصرف، مشدداً على فرق الصيانة والطوارئ بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن لضمان عودة الخدمة بانتظام للمواطنين، مع التأكد من شفط كافة تراكمات المياه الناتجة عن الكسر وتطهير المنطقة بالكامل.

منظومة النظافة

تفقد الدكتور عمرو عثمان مستوى النظافة العامة بالمنطقة، موجهاً إدارة المخلفات والحي بتكثيف حملات رفع القمامة والمخلفات الصلبة بشكل دوري، وزيادة وتيرة العمل الميداني للحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للحي.

و أكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي في حالة انعقاد دائم ومتابعة لحظية لكافة القطاعات الخدمية، مع التشديد على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر لحل أي مشكلات طارئة تهم المواطن البورسعيدي.