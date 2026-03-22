بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة

أثارت استغاثة فتاة تدعى آية جمال على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال، بعد تعرض شقيقها حسن لمحاولة قتل بشعة أثناء دفاعه عن فتاة في شارع محمد علي بمحافظة بورسعيد. 

وقد تداول مستخدمون منشورها بشكل واسع، معبرين عن صدمتهم من حجم العنف الذي تعرض له الشاب، ومطالبين بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

مشاجرة واعتداء بسكين في شارع محمد علي

وحسب رواية آية على صفحتها، شهد شارع محمد علي مساء أمس بعد صلاة الجمعة حادثة مؤلمة، عندما تدخل شقيقها حسن مع مجموعة من الشباب للدفاع عن فتاة أثناء تعرضه للتحرش من شخص آخر في الشارع.

لكن أثناء ابتعاد حسن عن المشهد، فوجئ بشخص يحمل سكينًا يهاجمه على غفلة ويطعنه بطريقة مروعة، ما تسبب في إصابته بجروح عميقة وخطيرة.

حالة خطيرة وإسعاف عاجل

وأضافت أن المشهد أصاب الناس بالذعر، حتى تمكن أحد المواطنين من الإمساك بالمهاجم ونقل حسن إلى المستشفى.

تدخل فريق طبي مكون من دكتور متخصص في الأوعية الدموية وخمس تخصصات جراحية، وعملوا على حسن لمدة 8 ساعات متواصلة.

وأكد الأطباء أن حسن كان على وشك فقدان حياته، وأن التدخل الطبي الفوري والرحمة الإلهية أنقذاه قبل دقائق قليلة من الموت.

إلا أنه ما زال يعاني من حالة حرجة، ويحتاج إلى علاج مستمر وإعادة تأهيل شاملة، بما في ذلك جراحات تجميلية لإصلاح تشوهات الوجه وضرر العصب السابع المسؤول عن تعابير الوجه.

المهاجم يخرج بالإخلاء

وتم إخلاء سبيل الشخص الذي اعتدى على حسن من القسم، وأكدوا أن حسن، شاب لم يتجاوز 18 عامًا، تصرف بشجاعة للدفاع عن فتاة مظلومة، لكنه تعرض للعنف بأبشع صورة ممكنة، بما في ذلك تشويه الوجه وقطع أعصاب تتحكم بالوجه، ما جعله بحاجة إلى عمليات تجميل باهظة ومتابعة طبية ونفسية مستمرة.

ويطالب أهالي الشاب حسن بإعادة حقه القانوني والمعنوي بالكامل، ومحاسبة المعتدي بأقصى العقوبات المقررة قانونيًا.

 كما يشددون على ضرورة تعزيز الأمن والحماية في الشوارع وفرض إجراءات رادعة تمنع تكرار أي اعتداءات مشابهة على المواطنين. 

إضافة إلى ذلك، يؤكدون أهمية توفير الدعم الطبي والمعنوي الكامل لحسن وأسرته، بما يشمل العلاج النفسي والتأهيل المستمر بعد الحادثة الصادمة، لضمان استعادة حياته الطبيعية وحماية حقوقه بالكامل.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الرئيس السوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي

اتحاد عمال مصر يؤكد رفضه العدوان الإسرائيلي على أراضي سوريا

الدكتورة سلمى دوارة

لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تعقد مائدة مستديرة حول رعاية وتمريض المسنين

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد