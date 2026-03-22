بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة

أثارت استغاثة فتاة تدعى آية جمال على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال، بعد تعرض شقيقها حسن لمحاولة قتل بشعة أثناء دفاعه عن فتاة في شارع محمد علي بمحافظة بورسعيد.

وقد تداول مستخدمون منشورها بشكل واسع، معبرين عن صدمتهم من حجم العنف الذي تعرض له الشاب، ومطالبين بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

مشاجرة واعتداء بسكين في شارع محمد علي

وحسب رواية آية على صفحتها، شهد شارع محمد علي مساء أمس بعد صلاة الجمعة حادثة مؤلمة، عندما تدخل شقيقها حسن مع مجموعة من الشباب للدفاع عن فتاة أثناء تعرضه للتحرش من شخص آخر في الشارع.

لكن أثناء ابتعاد حسن عن المشهد، فوجئ بشخص يحمل سكينًا يهاجمه على غفلة ويطعنه بطريقة مروعة، ما تسبب في إصابته بجروح عميقة وخطيرة.

حالة خطيرة وإسعاف عاجل

وأضافت أن المشهد أصاب الناس بالذعر، حتى تمكن أحد المواطنين من الإمساك بالمهاجم ونقل حسن إلى المستشفى.

تدخل فريق طبي مكون من دكتور متخصص في الأوعية الدموية وخمس تخصصات جراحية، وعملوا على حسن لمدة 8 ساعات متواصلة.

وأكد الأطباء أن حسن كان على وشك فقدان حياته، وأن التدخل الطبي الفوري والرحمة الإلهية أنقذاه قبل دقائق قليلة من الموت.

إلا أنه ما زال يعاني من حالة حرجة، ويحتاج إلى علاج مستمر وإعادة تأهيل شاملة، بما في ذلك جراحات تجميلية لإصلاح تشوهات الوجه وضرر العصب السابع المسؤول عن تعابير الوجه.

المهاجم يخرج بالإخلاء

وتم إخلاء سبيل الشخص الذي اعتدى على حسن من القسم، وأكدوا أن حسن، شاب لم يتجاوز 18 عامًا، تصرف بشجاعة للدفاع عن فتاة مظلومة، لكنه تعرض للعنف بأبشع صورة ممكنة، بما في ذلك تشويه الوجه وقطع أعصاب تتحكم بالوجه، ما جعله بحاجة إلى عمليات تجميل باهظة ومتابعة طبية ونفسية مستمرة.

ويطالب أهالي الشاب حسن بإعادة حقه القانوني والمعنوي بالكامل، ومحاسبة المعتدي بأقصى العقوبات المقررة قانونيًا.

كما يشددون على ضرورة تعزيز الأمن والحماية في الشوارع وفرض إجراءات رادعة تمنع تكرار أي اعتداءات مشابهة على المواطنين.

إضافة إلى ذلك، يؤكدون أهمية توفير الدعم الطبي والمعنوي الكامل لحسن وأسرته، بما يشمل العلاج النفسي والتأهيل المستمر بعد الحادثة الصادمة، لضمان استعادة حياته الطبيعية وحماية حقوقه بالكامل.