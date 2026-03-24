سقط في قبضة مباحث بورسعيد.. تفاصيل ضبط متهم اعتدى على سيدة وابنتها أمام الملاهي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، أثناء اعتدائه على سيدة وابنتها أمام إحدى مدن الملاهي بنطاق شارع طرح البحر، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين المواطنين.



وكان اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وجه بسرعة فحص الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم الظاهر في الفيديو.



وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت وجيز، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق لمباشرة استكمال الإجراءات القانونية.