محافظ بورسعيد : دعم الاستثمار وتطوير السياحة أولويات المرحلة الحالية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن دعم الاستثمار وتطوير القطاع السياحي، إلى جانب إحداث رواج تجاري بالأسواق، يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن بورسعيد تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار والسياحة، فضلًا عن مكانتها التجارية المتميزة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة لتطوير المناطق السياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين.

استغلال المقومات الفريدة للمحافظة لتعزيز الاقتصاد و جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء بورسعيد، بالتوازي مع تنشيط الحركة التجارية داخل الأسواق وخلق حالة من الرواج الاقتصادي.

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا قويًا في ملفات الاستثمار والسياحة والتجارة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، بما يحقق تنمية مستدامة ويعزز من مكانة بورسعيد على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة.