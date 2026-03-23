نائب محافظ بورسعيد يتفقد “الميناء البري” لمتابعة الالتزام بالأجرة بعد العيد | صور

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،اليوم الميناء البري بحي الضواحي لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ،و اللواء إبراهيم عبد السميع مدير الميناء البري.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات

وشملت الجولة متابعة حركة السيارات داخل الموقف والاطمئنان على انتظام نقل الركاب كما التقى نائب المحافظ بعدد من السائقين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة.

نائب محافظ بورسعيد :يتفقد “الميناء البري” لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات بعد عيد الفطر

وأكد الدكتور عمرو عثمان على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المحددة،مؤكدا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة التعريفة الرسمية.