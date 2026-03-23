محافظ بورسعيد : خطة شاملة لتطوير الكورنيش والمحاور المرورية وتحسين الصورة الحضارية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الكورنيش وشاطئ بورسعيد، إلى جانب رفع كفاءة المحاور المرورية والشوارع الرئيسية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل تحسين كفاءة الطرق، وتيسير الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يسهم في تعزيز مكانة بورسعيد كواجهة سياحية متميزة.

تطوير شاطئ بورسعيد ورفع كفاءته لاستقبال المواطنين

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف تحقيق سيولة مرورية أفضل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مؤكدًا أن الكورنيش يمثل أحد أهم المقومات الجمالية والسياحية للمحافظة.

كما شدد محافظ بورسعيد على استمرار الجهود لتطوير مختلف المناطق الحيوية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.