نشب صباح السبت حريق في مبنى إداري ملحق بفندق ريستا السياحي بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور تلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا وتحركت فرق الإطفاء بقيادة العميد عبد الله سعادة، وعند الوصول تبين أن الحريق اندلع في غرفتين داخل المبنى.



واجه الفريق صعوبة كبيرة بسبب احتواء الغرف على مواد سريعة الاشتعال، مثل الكلادينج والخشب الديكوري والجبسون بورد، والتي كانت تزيد من سرعة انتشار النيران.



حرفية عالية.. التفاصيل الكاملة لإخماد حريق في مكاتب فندق ريستا بورسعيد الإدارية

تمكن رجال الحماية المدنية من اقتحام المبنى مستخدمين أنابيب أكسجين للتنفس، وبدأوا التعامل مع المواد القابلة للاشتعال باستخدام معدات وإمكانيات متطورة، وتمكنوا بحرفية عالية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الغرف المجاورة، لتكتمل العملية بنسبة نجاح 100%، دون تسجيل أي إصابات.



وأكدت الجهات المعنية أن التدخل السريع والمهني من فرق الإطفاء كان العامل الحاسم في احتواء الحريق ومنع أي أضرار إضافية، مشيرة إلى صعوبة المهمة نظرًا لطبيعة المواد الموجودة بالمبنى.