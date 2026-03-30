بالصور .. محافظ بورسعيد يؤكد التوسع في زراعة الأشجار ودعم الرقعة الخضراء

أكد محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، على أهمية التوسع في زراعة الأشجار ودعم انتشار المساحات الخضراء بمختلف أحياء المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين البيئة العامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى ضرورة تكثيف أعمال التشجير في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، إلى جانب إضفاء مظهر جمالي يعكس الطابع الحضاري للمدينة.

تحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري

وأوضح أن أعمال التشجير والتجميل تجري حاليًا بعدد من المناطق، من بينها شارع 15 سبتمبر، ومناطق السلام والتصنيع، إلى جانب عدد من المناطق بحي الزهور، وذلك عقب الانتهاء من إزالة تراكمات الرتش والمخلفات، تمهيدًا لإعادة تأهيلها وظهورها بالشكل الحضاري اللائق.

كما شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على ما تم تنفيذه من مساحات خضراء، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والتطوير المستمر، لضمان استدامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يواكب جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات والبيئة العامة.