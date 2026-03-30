محافظ بورسعيد : تحسين شامل للبنية التحتية بالمناطق السكنية بخطة التطوير .. صور

أكد محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد أن جميع المناطق التي تشهد أعمال تطوير بالمحافظة يتم تنفيذ بها أعمال متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير لا تقتصر على الشكل الحضاري فقط، بل تشمل تطوير شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين منظومة الإنارة، بما يضمن بيئة سكنية آمنة ومتكاملة.

رفع كفاءة شبكات الصرف والطرق والإنارة

وأشار إلى أن هذه الأعمال تُنفذ بعدد من المناطق الحيوية، من بينها حي الزهور (ابن أبي طالب، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، الجوهرة، عمر بن عبد العزيز)، إلى جانب حي المناخ (المنطقة الثالثة)، وحي الضواحي (السلام، التصنيع، القابوطي)، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير مختلف الأحياء.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة بورسعيد.