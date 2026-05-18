هشام بدوي يرد على نائب: لا تعليمات خفية لمنح الكلمات للنواب

أكد هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أنه لا توجد توجيهات بشأن الحصول على الكلمات، مبديا رفضه لما ذكره النائب أحمد الحديدي.

وكان النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار إلى أنه منذ 4 أشهر يسجل على التابلت ولا يحصل على الكلمة، متسائلا حول ما إذا كان هناك توجيهات أو آليات معينة للحصول على الكلمة.

حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا"

يشار إلى أنه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق على حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من مضبطة الجلسة، والتي وردت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، في معرض حديثه اعتراضا على وكالات التشغيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية، والذي يقضي باستمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر.

وطالب المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف العبارة من المضبطة، محذرا من أنه من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على مصر أمام المنظمات الدولية.