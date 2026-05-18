بنتلي Chalet الفاخرة تظهر لأول مرة

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition ، وتنتمي EWB Chalet لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وتعتمد بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition على مجموعة مختارة بعناية من المواد والألوان التي تعكس أجواء الحياة الراقية في المنتجعات الجبلية بأسلوب أنيق، وتجمع بين الفكاهة والتقدير للفخامة الهادئة وفن العيش بأسلوب راق.

مواصفات بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition

زودت سيارة بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition بالعديد من المميزات من ضمنها، كونسول مركزي خلفي يوفر أعلى مستويات الفخامة خلال الرحلة، ويتناغم جلد سادل الفاخر مع التفاصيل الدقيقة بقماش تويد والأسطح المبطنة بتصميم diamond وخشب Liquid Amber مفتوح المسام ليعكس دفء الشاليهات الفاخرة، وبها لمسات Fireglow تعطي مزيداً من العمق، وبها نظام Naim for Bentley الصوتي فائق الأداء بسلاسة مع شبكة المكبرات الصوتية بلون سادل.

ويوجد بـ سيارة بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition بها، شعار Gstaad Guy، وبها رسم فريد للشاليه على الألواح الجانبية الأمامية تم تنفيذه عبر نقوش دقيقة بتقنية الليزر، وبها شعارات على قماش المقاعد، وألواح الواجهة الأمامية، وبها مساند رأس، ووسائد مزينة بتطريزات مستوحاة من زهرة جبال الألب المفضلة لدى Gsta اد غاي باللونين الأحمر والأخضر والتي تعد رمز للتراث السويسري والقيم العائلية الراسخة، وتكتمل التجربة بمصابيح إضاءة ترحيبية متحركة تعزز الشعور بالألفة.

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition بها طلاء مخصص باللون الرمادي الفاتح تيودور تم تنفيذه يدوياً على مدار 60 ساعة تقريباً، وبها خطوط دقيقة بلون Fireglow على الحواف السفلية التي تضفي مزيد من العمق والأناقة من دون التأثير على الطابع الهادئ للهيكل الخارجي الذي يتألق بشعار Chalet Edition على الجوانب الأمامية وألواح العتبات المخصصة.

كما يوجد بـ سيارة بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition ايضا، أغطية صندوق الأمتعة مخصصة ومصممة بعناية من جلد سادل الفاخر لتوفير حماية أنيقة للأمتعة، وحواف ملونة متناسقة، وبها لمسات دقيقة بلون Fireglow تتماشى مع الهوية البصرية للمقصورة الداخلية، ونقوش مستوحاة من الطبيعة الجبلية السويسرية على الملحقات الجلدية.

محرك بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition

تنتج سيارة بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition قوة تصل إلي 542 حصان، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 290 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وجدير بالذكر ان سيارة Bentayga EWB Chalet Edition تعتبر نموذج استثنائي لاندماج الحرفية البريطانية التقليدية بالرؤية المعاصرة لأسلوب حياة جبال الألب الفاخر، وتجسيد حقيقي للفخامة التي لا تحتاج إلى المبالغة لإثبات حضورها، وموجهة بدقة لصفوة العملاء الباحثين عن التميز والراحة المطلقة في كافة تنقلاتهم.