قررت محكمة جنايات بورسعيد، خلال نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "عروس بورسعيد"، استدعاء خطيب المجني عليها "محمود" و"شهد" إحدى قريباته للمرة الثانية، وذلك لسماع أقوالهما بشأن ملابسات الواقعة، بعد تغيبهما عن الحضور رغم صدور قرار سابق باستدعائهما.





الجنايات تستدعي خطيب "عروس بورسعيد" وشهد للمرة الثانية لسماع شهادتهما

وجاء قرار المحكمة بإلزام قسم شرطة الجنوب بإحضار المطلوب سماع شهادتهما ، وذلك في إطار استكمال مناقشة شهود الإثبات والوقوف على تفاصيل العلاقة بين أطراف القضية، وما سبق الواقعة من أحداث، بما يسهم في كشف الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة.



وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة استدعاء المذكورين لسماع شهادتهما، إلا أنهما لم يحضرا الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تجديد قرار الاستدعاء للمرة الثانية لاستكمال سماع أقوالهما ضمن إجراءات نظر القضية.



وتواصل المحكمة خلال جلساتها الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشة تقرير الطب الشرعي، إلى جانب باقي الأدلة الفنية وتحريات المباحث، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية والفصل فيها وفقًا للقانون.



وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين توفيت الفتاة فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، داخل منزل أسرة خطيبها بإحدى قرى جنوب محافظة بورسعيد أثناء تواجدها لتناول وجبة الإفطار معهم، قبل أن تُحال المتهمة، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، إلى محكمة الجنايات المختصة عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة.



