محافظ بورسعيد: منع عودة الإشغالات بعد إزالة الرش

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة تفقدية اليوم شملت منطقتي “أرض النوادي” و“أرض موقف دمياط القديم” بحي الزهور، لمتابعة مستجدات أعمال رفع المخلفات والتراكمات والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال قرب الانتهاء من رفع المخلفات بمنطقة “أرض النوادي” و“أرض موقف دمياط القديم”

وتابع المحافظ معدلات التنفيذ على أرض الواقع التي قربت علي الانتهاء، موجها بتكثيف أعمال رفع تراكمات الرتش أول بأول مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المنطقة بالكامل بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه لن يتم السماح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالمنطقة بعد إزالة المخلفات، موجها بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على ما تم تحقيقه ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين