بورسعيد.. تفاصيل الاجتماع مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء

عقد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة بنطاق المحافظة في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، ومناقشة المعوقات التي قد تواجه سير العمل، مع التأكيد على ضرورة تذليلها بشكل فوري، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد نائب محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المنفذة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع المتابعة الدورية لكافة الأعمال، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات لصالح المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على متابعة المشروعات الجارية والتأكد من تنفيذها وفقًا للخطط الموضوعة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.