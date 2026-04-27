محافظ بورسعيد: ضم الشارع الخلفي لمجمع المطاعم ضمن خطة التطوير الشاملة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة “ساحة النصر” بحي المناخ إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بكورنيش بورسعيد السياحي ومكتبة مصر العامة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال على أرض الواقع.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بضم الشارع الخلفي لمجمع المطاعم ضمن أعمال التطوير

وخلال جولته، وجه محافظ بورسعيد بضم الشارع الخلفي لمجمع المطاعم ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة، مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالشارع بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري العام، مؤكدًا على أهمية استغلال كافة المساحات بالشكل الأمثل.

وشدد المحافظ على إبراز الهوية البصرية المميزة لمدينة بورسعيد خلال التطوير ، مؤكدا ان منطقة ساحة النصر تعد من أبرز المواقع الحيوية المطلة على الكورنيش وتمثل واجهة سياحية مهمة تستقبل المواطنين والزائرين.

كما أكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، لتشمل تطوير الأرضيات، وأعمال اللاندسكيب، وتنفيذ منظومة إضاءة حديثة ومتطورة، تسهم في تحسين المظهر العام وخلق بيئة حضارية متكاملة تليق بالمواطنين والزائرين.

ووجه محافظة بورسعيد بتكثيف الأعمال وسرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة مؤكدا علي المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.