محافظ بورسعيد: تكثيف العمل بالمرحلة الثانية لتطوير منطقة علي بن أبي طالب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد ،سير العمل بتطوير المرحلة الثانية لمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

ياتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية

وخلال الجوله تابع المحافظ نسب الإنجاز المحققة منذ زيارته السابقة، موجها بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية بالمحافظة.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يشدد على تكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد

واشار المحافظ إلى ان أعمال التطوير بالقطاع الثاني تشمل رصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وتنفيذ أعمال اللاند سكيب والتجميل إلى جانب إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ ميدانيا مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة مؤكدا علي المتابعة المستمرة تأتي في إطار حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.