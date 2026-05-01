رئيس النقابة العامة للكيماويات: قرارات الرئيس السيسي تصب في صالح العامل

أكد عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات بـ اتحاد العمال، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس توجه الدولة لتعزيز بيئة العمل وتحسين أوضاع العمال، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تستهدف توفير حياة كريمة لجميع فئات العمال.

وأوضح حمدي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدولة أطلقت استراتيجية وطنية للتشغيل والتدريب تهدف إلى تأهيل العامل المصري وفق احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال برامج تدريبية متخصصة وربط العمال بمنظومة متابعة تضمن تطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

وأشار إلى أن من أبرز القرارات زيادة تعويضات إصابات العمل والوفاة، حيث ارتفعت من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، مع إمكانية زيادتها وفقاً لظروف الإصابة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم.

وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالعمالة غير المنتظمة، من خلال صرف إعانات مالية لمدة 3 أشهر، وإعفائهم من رسوم قياس المهارات، إلى جانب توفير برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وربطهم بمنظومة وزارة العمل لضمان استقرارهم المهني.