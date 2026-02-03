بسمة وهبة: جزيرة إبستين فيلم رعب.. والغموض يحيط بوفاة المسؤول

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنّ أحداث جزيرة إبستين الملعونة تبدو وكأنها مشهد من أفلام الرعب، مشيرة إلى غرابة كيفية التعامل مع إبستين قبل محاكمته، فقد حكم عليه سابقًا بالسجن لمدة قصيرة مع حرية جزئية، ما أتاح له فرصًا للتملص من العقوبات.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الغموض يكتنف وفاة إبستين داخل السجن، حيث أشار بعض التقارير إلى انقطاع الكهرباء أثناء لحظة انتحاره، ما يثير علامات استفهام حول مدى دقة الرواية الرسمية.

وأكدت الإعلامية أن استمرار غياب الفيديوهات أو الأدلة المسربة عن الجزيرة يثير شبهة التعتيم على المعلومات والحقائق.

وأشارت بسمة وهبة إلى احتمالية وجود حماية من جهات دولية لهذه الأنشطة، متسائلة عن الجهات الأمريكية التي قد تكون مسؤولة عن حماية الجرائم التي ارتكبت في الجزيرة، مؤكدة على أن هذا الغموض يجعل التحقيق ضرورة عاجلة للكشف عن جميع الملابسات والأسماء المتورطة.