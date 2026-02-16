قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
الأهلي يقترب من ضم نجم عراقي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

أكد محمود عزيز، عضو مجلس إدارة نادي أربيل العراقي، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب مصطفى قابيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال عزيز في تصريحات لموقع زوايا العراقي فإن الأهلي يُعد الأقرب للتعاقد مع قابيل، على أن يتم حسم الصفقة في نهاية الموسم الجاري، في ظل وجود أندية مصرية أخرى دخلت في مفاوضات مع اللاعب.

وأوضح أن إدارة نادي أربيل رفضت رحيل مصطفى قابيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير، نظرًا لحاجة الفريق الفنية إلى جهوده خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوجهة القادمة للاعب ستكون الدوري المصري.

واختتم أن ناديه تعامل باحترام كامل مع مفاوضات الأهلي ورغبته في ضم اللاعب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارة أربيل لن تتنازل عن حقوقها، وستحصل على مقابل مادي كبير نظير الاستغناء عن اللاعب في نهاية الموسم.

محمود عزيز أربيل الأهلي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

