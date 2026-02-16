الأهلي يقترب من ضم نجم عراقي.. تفاصيل

أكد محمود عزيز، عضو مجلس إدارة نادي أربيل العراقي، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب مصطفى قابيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال عزيز في تصريحات لموقع زوايا العراقي فإن الأهلي يُعد الأقرب للتعاقد مع قابيل، على أن يتم حسم الصفقة في نهاية الموسم الجاري، في ظل وجود أندية مصرية أخرى دخلت في مفاوضات مع اللاعب.

وأوضح أن إدارة نادي أربيل رفضت رحيل مصطفى قابيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير، نظرًا لحاجة الفريق الفنية إلى جهوده خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوجهة القادمة للاعب ستكون الدوري المصري.

واختتم أن ناديه تعامل باحترام كامل مع مفاوضات الأهلي ورغبته في ضم اللاعب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارة أربيل لن تتنازل عن حقوقها، وستحصل على مقابل مادي كبير نظير الاستغناء عن اللاعب في نهاية الموسم.