المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب الحرب على إيران؟ .. اعرف الإجابة
اقتصاد

سعر أعلى عيار ذهب يسجل 8194 جنيها اليوم السبت 7-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أعلى سعر عيار ذهب في مصر، استقرارا أول تعاملات اليوم السبت الموافق 7-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأكبر عيار ذهب

وصل آخر تحديث لأكبر سعر عيار 24 الأغلى قيمة نحو 8194 جنيها للشراء و8080 جنيها للبيع.

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

سعر الذهب 

مع دخول الأزمة الإسرائيلية الإمريكية الإيرانية في أسبوعها الأول؛ تعرض سعر المشغولات الذهبية حالة من التذبذب ليرتفع بمعدلات غير مسبوقة كسرت حاجز الـ800 جنيه علي الأقل في يومين لكنه فقد 250 جنيها.

الذهب ينخفض

وسجل سعر الذهب انخفاضًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب لحالة من التذبذب منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني ليؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا وما تلاه من تأثيرات على السوق المحلية بزيادة اقتربت من 1000 جنيه في يومين اثنين.

وتعرض سعر المعدن الأصفر مساء أمس لتذبذب ليفقد 210 جنيهات في يومين إلا أنه كسر جمود الانخفاض ليصعد بقيمة 45 جنيها قبل انتهاء تداولات أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا نحو 7170 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8194 جنيها للشراء و8080 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7511 جنيها للشراء و7406 جنيهات للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7170 جنيها للشراء و 7070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6145 جنيها للشراء و6060 جنيها للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر  الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  57.36 ألف جنيه للشراء و56.65 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5094 دولارا للشراء و5093 دولارا للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتتداول مستقرة اليوم  مع تعافي الدولار الأمريكي بعد انخفاض طفيف، بينما دعم الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 5,142.98 دولار للأوقية بعد أن صعد بنحو 1% إلى 5,195.41 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 5,149.75 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الذهب قد سجل مكاسب بنسبة 1% في الجلسة السابقة، بعد تراجع يقارب 5% يوم الثلاثاء نتيجة قوة الدولار الأمريكي.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن قامت الولايات المتحدة بإغراق سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، فيما استمرت إيران في إطلاق الصواريخ على عدة دول في المنطقة واستهدفت، حسب التقارير، البنية التحتية الحيوية للطاقة.

هذا التصعيد زاد المخاوف من حرب إقليمية مستمرة، ما دفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول الحساسة للمخاطر والتوجه نحو الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.

ورفضت طهران تقريرًا تحدث عن تواصل وزارة استخباراتها مع واشنطن للتفاوض على إنهاء الصراع، واعتبرته "كذبة صريحة".

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال سعر اوقية الذهب سعر جرام الذهب

