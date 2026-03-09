قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران
ضبط 3 متهمين بسرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالأقصر
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
رياضة

من داخل منزله.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام عبر خاصية الاستوري. 

محمد صلاح 

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل منزله، بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعه. 

وتفوق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على نظيره واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، بعد تسجيله هدفًا في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لـ شبكة "ذا أثلتيك"، رفع محمد صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 254 هدفًا في كافة المسابقات، ليتجاوز رسميًا رقم روني التاريخي (253 هدفاً مع الشياطين الحمر) كأكثر من سجل لنادٍ إنجليزي واحد في العصر الحديث.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره جلطة سراي التركي، في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

