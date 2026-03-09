من داخل منزله.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة.. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

محمد صلاح

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل منزله، بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعه.

وتفوق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على نظيره واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، بعد تسجيله هدفًا في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لـ شبكة "ذا أثلتيك"، رفع محمد صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 254 هدفًا في كافة المسابقات، ليتجاوز رسميًا رقم روني التاريخي (253 هدفاً مع الشياطين الحمر) كأكثر من سجل لنادٍ إنجليزي واحد في العصر الحديث.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره جلطة سراي التركي، في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.