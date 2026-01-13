بعد فوز الهلال على النصر.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2025-2026

حقق فريق الهلال السعودي انتصارًا مهمًا على غريمه التقليدي النصر، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري السعودي للموسم 2025-2026.

هذا الفوز منح الهلال فرصة لتصدر جدول الترتيب بفارق نقاط مريح عن أقرب منافسيه، في حين تراجع النصر إلى المركز الثاني، ليظل الصراع محتدمًا على قمة الدوري حتى الجولات الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الخامسة عشر

مع انتهاء الجولة، تصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متقدمًا على النصر الذي جمع 31 نقطة، ويأتي التعاون في المركز الثالث بنفس الرصيد، مما يعكس المنافسة القوية على المراكز الأولى.

أبرز ترتيب الدوري السعودي 2025-2026:





الهلال – 38 نقطة النصر – 31 نقطة التعاون – 31 نقطة الأهلي – 28 نقطة القادسية – 27 نقطة الاتحاد – 26 نقطة الاتفاق – 22 نقطة الخليج – 21 نقطة نيوم – 20 نقطة الفتح – 17 نقطة

فيما تشهد المراكز الأخيرة صراعًا محتدمًا للبقاء، حيث يقبع الشباب في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، ويقبع النجمة في قاع الترتيب بنقطتين فقط، بينما يحاول الأخدود والرياض وضمك تعزيز مواقعهم لتجنب الهبوط.

صراع القمة وبقاء الفرق في الدوري

مع تبقي عدة جولات حاسمة، يبدو أن الهلال والنصر والتعاون هم أبرز المرشحين للظفر بلقب الموسم، بينما تشتد المنافسة بين الفرق الأخرى على المقاعد المؤهلة للمسابقات الآسيوية.

أما فرق القاع، فهي تسعى جاهدة للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأدنى، مما يجعل كل مباراة في الجولات القادمة ذات أهمية بالغة في تحديد مصير الفرق في الدوري السعودي هذا الموسم



