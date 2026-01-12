قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يتوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدوري السعودي.. النصر يتقدم أمام الهلال بهدف كريستيانو في الشوط الأول

حسام الحارتي

تقدم فريق النصر السعودي على منافسه الهلال بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض في قمة منافسات الجولة الـ 15 فى الدوري السعودي

ونجح  كريستيانو رونالدو في احراز هدف تقدم النصر  في الدقيقة 42 من عمر المباراة ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول 

ويتربع الهلال على صدارة الدوري برصيد 35 نقطة بينما يحتل النصر وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:-

حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، روبن نيفيز، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: حمد اليامي، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، سالم الدوسري.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتنيز، نواف بوشل.

الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبيري، أنجيلو مارتنيز، كومان.

الهجوم: جواو فيليكس، رونالدو.

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

