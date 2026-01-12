الدوري السعودي.. النصر يتقدم أمام الهلال بهدف كريستيانو في الشوط الأول

تقدم فريق النصر السعودي على منافسه الهلال بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض في قمة منافسات الجولة الـ 15 فى الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في احراز هدف تقدم النصر في الدقيقة 42 من عمر المباراة ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول

ويتربع الهلال على صدارة الدوري برصيد 35 نقطة بينما يحتل النصر وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:-

حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، روبن نيفيز، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: حمد اليامي، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، سالم الدوسري.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتنيز، نواف بوشل.

الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبيري، أنجيلو مارتنيز، كومان.

الهجوم: جواو فيليكس، رونالدو.