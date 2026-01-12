الهلال يقلب الطاولة على النصر ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري السعودي

حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره النصر السعودي 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض في قمة منافسات الجولة الـ 15 فى الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في احراز هدف تقدم النصر في الدقيقة 42 من عمر المباراة ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول

وأحرز سالم الدوسري هدف تعادل النصر في الدقيقة 57 بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء لتسكن الشباك

وعزز محمد كنو تقدم الهلال في الدقيقة 82 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاءعن طريق روبن نيفيز ليسدد كنو الكرة داخل الشباك قبل أن يضيف روبن نيفيز الهدف الثالث في شباك النصر النصر في الدقيقة 90+3 ليعلن فوز فريقه بثلاثية

بهذه النتيجة يتربع الهلال على صدارة الدوري برصيد 38 نقطة بينما يظل النصر في وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:-

حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، روبن نيفيز، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: حمد اليامي، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، سالم الدوسري.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتنيز، نواف بوشل.

الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبيري، أنجيلو مارتنيز، كومان.

الهجوم: جواو فيليكس، رونالدو.