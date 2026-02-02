أشعر بالأسف لأجله.. فليك يعلق على إصابة تير شتيجن

علق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إصابة تير شتيجن، المعار إلى فريق جيرونا لنهاية الموسم.

وتعرض شتيجن لإصابة قوية قد تبعده إلى ٣ أشهر عن فريق جيرونا مما دفع الأخير للتفكير في قطع إعارته.

وقال فليك في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "علمتُ للتو بإصابته، ولم أتحدث معه بعد، أشعر بالأسف لأجله وعلينا انتظار نتائج الفحوصات، وسنرى ما سيحدث''.

وعن غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، أضاف: "بصراحة، لست سعيدًا بهذا، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا وسنرى ما الذي سنحتاج إلى تغييره، الآن يبدأ الجزء المهم من الموسم، ونحن بحاجة إلى الجميع، عندما لا يستطيع اللعب، فهذا ليس جيدًا''.

واختتم: "نحن نحلل خصومنا دائمًا، ما قدمه ألباسيتي أمام ريال مدريد كان جيدًا جدًا، المهم هو كيف نبدأ بعقلية سليمة، علينا تغيير بعض الأمور البسيطة''.