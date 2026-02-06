كنت جاي ولا حاجة.. دويدار يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعب الزمالك

وجه أحمد دويدار، لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة شديدة اللهجة للاعب الزمالك أحمد حمدي، منتقدا تصرفه مع المدير الفني معتمد جمال.

وكتب أحمد دويدار عبر فيسبوك: "انت عارف اني بحبك لكن حركة التشويح مع كابتن معتمد يعملها عيل صغير عيب واظبط نفسك انت كنت جاي ولا حاجة ومتجيش تقولي مباخدش فلوس مش مبرر تعمل كدة ؟؟".

ويقترب فريق الزمالك من حسم تأهله لدور ربع نهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعي الزمالك لحصد 4 نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي دون الالتفاف لنتائج اي من الفرق الأخرى داخل المجموعة.

ويكفي الزمالك تحقيق فوز واحد مع تعادل سيكون كافيًا لرفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة وهو ما يضمن تاهله