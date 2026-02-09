نجم ليفربول.. آرني سلوت على أعتاب الرحيل عن الريدز

كشف جيمي كاراجر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، السابق، عن مصير آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، مع نهاية هذا الموسم.

وقال كاراجر في تصريحات تلفزيونية "سوف يرحل سلوت عن تدريب ليفربول خاصة بنهاية منافسات الموسم الجاري خاصة انه لن يستطيع التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأشار أعتقد أنه سيكون من الصعب الدفاع عن المدرب أو حتى بقائه في منصبه إذا لم يتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم.



وجاءت تصريحات كاراجر عقب فوز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت امس الأحد على ملعب «أنفيلد»، ليواصل السيتي مطاردته لآرسنال متصدر الترتيب بفارق 6 نقاط، قبل 13 جولة من نهاية المسابقة.