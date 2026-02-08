سرية تامة.. أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد كوناتي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، أرني سلوت، استمرار المفاوضات مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2026، مؤكدًا أن هذه المحادثات تجري في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام، وسيتم الإعلان عن أي تطورات فور التوصل إلى اتفاق رسمي.

وأشار سلوت إلى تفاؤله بعودة المدافع جيوفاني ليوني من الإصابة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن النادي سعيد حسم صفقة الموهبة الشابة "جاكيه" للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، وسط منافسة قوية من عدة أندية كانت تسعى لضمه.

وشدد مدرب "الريدز" على القيمة الكبيرة التي يمثلها لاعبو الخبرة مثل كوناتي وأندي روبرتسون، مؤكدًا أنهم قدموا الكثير للنادي وسيواصلون الإسهام بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المقبل، مع الإشارة إلى أن مستقبلهم طويل الأمد سيكون محل المفاوضات الحالية.

وقال سلوت إن إدارة النادي تفضل الحفاظ على سرية هذه المحادثات في الوقت الراهن، مع التركيز على الأداء داخل الملعب والمرحلة الحاسمة من الموسم الحالي، مع وعود بالإعلان عن أي تقدم رسمي في الوقت المناسب.

وفي الختام، أوضح المدرب أن ليفربول يحرص على استقرار الفريق وعدم تشتيت تركيز اللاعبين خلال هذه الفترة الحساسة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق أفضل النتائج في المباريات المقبلة قبل أي إعلان رسمي بشأن العقود.