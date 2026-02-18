الأهلي يختتم تدريباته إستعدادا لمواجهة الجونة غدا في الدوري

يختتم مساء اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة في الدوري الممتاز.

ويلتقي فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة مساء غد الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في المركز الرابع برصيد 30 نقطة خلف بيراميدز والزمالك والمتصدر نادي سيراميكا كليوباترا.

ويسعى النادي الأهلي نحو الزحف لصدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز ومطاردة سيراميكا كليوباترا وإقتناص الثلاث نقاط أمام الجونة مساء غد الخميس.