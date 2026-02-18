إبراهيم عبد الجواد عن مواجهة الأهلي والترجي: أحد كلاسيكيات القارة

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي مباراة الاهلي مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" الأهلي لديه مواجهة مع الترجي احد كلاسيكيات القارة، والترجي مش افضل أحواله، لكنه يبقى احد كبار القارة ".

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2025-2026 عن مواجهة الأهلي نظيره الترجي التونسي بربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 13أو 14 أو 15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة احد أيام 20 أو 21 أو 22 من نفس الشهر.

الأهلي يتصدر مجموعته

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا على الجيش الملكي المغربي صاحب الـ9 نقاط. وكان قد ضمن التأهل رسميًا بعد سلسلة نتائج مستقرة دون أي خسارة في دور المجموعات.

مشوار الأهلي في النسخة الحالية

بدأ الأهلي مشواره بالفوز على إيجل نوار في الدور التمهيدي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، قبل أن يحقق في دور المجموعات:

فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل 4-1

والتعادل مع الجيش الملكي 1-1

والفوز على يانج أفريكانز 2-0

والتعادل مع الفريق التنزاني

تعادلين سلبيين أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي