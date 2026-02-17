قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
رياضة

عماد متعب: الأهلي بيحب مواجهة التوانسة والمغاربة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

علق عماد متعب مهاجم منتخب مصر السابق، عن مواجهة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قال متعب فى تصريحات تلفزيونية "مباراة الأهلي والترجي  هي كلاسيكو في أفريقيا، إحنا بنحب نلعب مع الترجي، دائما ما يمتلكون فريق كبير، وإحنا كلاعبين في الأهلي بنستمتع باللعب مع التوانسة والمغاربة، بالتوفيق للأهلي في المباراة، ويصعد للدور القادم من البطولة".

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2025-2026 عن مواجهة الأهلي نظيره الترجي التونسي بربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 13أو 14 أو 15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة احد أيام 20 أو 21 أو 22 من نفس الشهر.

الأهلي يتصدر مجموعته

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا على الجيش الملكي المغربي صاحب الـ9 نقاط. وكان قد ضمن التأهل رسميًا بعد سلسلة نتائج مستقرة دون أي خسارة في دور المجموعات.

مشوار الأهلي في النسخة الحالية

بدأ الأهلي مشواره بالفوز على إيجل نوار في الدور التمهيدي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، قبل أن يحقق في دور المجموعات:

فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل 4-1

والتعادل مع الجيش الملكي 1-1

والفوز على يانج أفريكانز 2-0

والتعادل مع الفريق التنزاني

تعادلين سلبيين أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي

وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن في البطولة (تمهيدي ومجموعات) فاز في 4 وتعادل في 4 دون أي خسارة، سجل 10 أهداف واستقبل 3، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة ربع النهائي المرتقبة، التي تعيد للأذهان صدامات الماضي، وتفتح بابًا جديدًا في تاريخ طويل من المنافسة بين عملاقي الكرة الأفريقية.

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

د. أحمد طه ريان رحمه الله

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة العالم والداعية الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان

دار الإفتاء

هل يجب الالتزام ببيان دار الإفتاء في استطلاع هلال رمضان؟

بالصور

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

