عماد متعب: الأهلي بيحب مواجهة التوانسة والمغاربة

علق عماد متعب مهاجم منتخب مصر السابق، عن مواجهة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قال متعب فى تصريحات تلفزيونية "مباراة الأهلي والترجي هي كلاسيكو في أفريقيا، إحنا بنحب نلعب مع الترجي، دائما ما يمتلكون فريق كبير، وإحنا كلاعبين في الأهلي بنستمتع باللعب مع التوانسة والمغاربة، بالتوفيق للأهلي في المباراة، ويصعد للدور القادم من البطولة".

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2025-2026 عن مواجهة الأهلي نظيره الترجي التونسي بربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 13أو 14 أو 15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة احد أيام 20 أو 21 أو 22 من نفس الشهر.

الأهلي يتصدر مجموعته

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا على الجيش الملكي المغربي صاحب الـ9 نقاط. وكان قد ضمن التأهل رسميًا بعد سلسلة نتائج مستقرة دون أي خسارة في دور المجموعات.

مشوار الأهلي في النسخة الحالية

بدأ الأهلي مشواره بالفوز على إيجل نوار في الدور التمهيدي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، قبل أن يحقق في دور المجموعات:

فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل 4-1

والتعادل مع الجيش الملكي 1-1

والفوز على يانج أفريكانز 2-0

والتعادل مع الفريق التنزاني

تعادلين سلبيين أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي

وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن في البطولة (تمهيدي ومجموعات) فاز في 4 وتعادل في 4 دون أي خسارة، سجل 10 أهداف واستقبل 3، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة ربع النهائي المرتقبة، التي تعيد للأذهان صدامات الماضي، وتفتح بابًا جديدًا في تاريخ طويل من المنافسة بين عملاقي الكرة الأفريقية.