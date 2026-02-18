أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ومفاجأة بعيار 21

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، استقرارًا داخل أسواق ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بعد التراجع الأخير الذي سجله المعدن الأصفر أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

نرصد أسعار الذهب اليوم بعد التراجع الأخير، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7468 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6535 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5601 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 52,280 جنيهًا خلال منتصف التعاملات داخل أسواق ومحلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم عالميًا

العقود الفورية: 4916 دولارًا للأونصة.

العقود الآجلة: 4935 دولارًا للأونصة.

قال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب شهد خلال أكثر من 40 عامًا موجات ارتفاع قوية عند بلوغه مستويات قياسية، يعقبها جني أرباح وزيادة المعروض في البورصات العالمية، قبل أن يعاود التراجع مؤقتًا ثم الارتفاع مجددًا متجاوزًا المستويات السابقة.

وأوضح عبد الحكيم، خلال لقائه مع الإعلاميين شريف نور الدين وآية شعيب ببرنامج أنا هو وهي على قناة صدى البلد، أن متوسط سعر الذهب في عام 2020 كان نحو 700 جنيه للجرام، بينما يسجل حاليًّا نحو 6700 جنيه، ما يعكس زيادة تقارب عشرة أضعاف خلال ست سنوات فقط.

وأشار إلى أن أي زيادة في السعر العالمي للذهب، حتى لو بمقدار 10 دولارات للأوقية، تنعكس مباشرة على الأسعار في السوق المصرية، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب الارتفاع الحالي توجه البنوك المركزية العالمية لزيادة احتياطياتها من الذهب، إلى جانب تغير ثقافة الادخار لدى الدول والأفراد منذ عام 2019 وازداد مع جائحة كورونا.

وأضاف أن الإقبال المتزايد على شراء السبائك الذهبية أدى إلى تراجع الطلب على المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن مصنعية السبائك تبلغ نحو 1.5% فقط مقابل 5% في المشغولات، ما يضر تجار المشغولات ويعكس تحول المستهلكين نحو الاستثمار في السبائك بعد كورونا.

واستكمل عبد الحكيم أن العديد من العملاء الذين كانوا يعتمدون على الادخار البنكي اتجهوا للاستثمار في الذهب بعد تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالفوائد المصرفية، مؤكدًا أن ارتفاع الطلب أحيانًا يفوق المعروض، ما يعد من العوامل الرئيسية لاستمرار صعود أسعار الذهب.