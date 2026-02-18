الذهب يواصل التراجع محلياً وعالمياً.. وعيار 21 يسجل 6485 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع الجاري، وقد جاء هذا التراجع في أسعار الذهب محلياً بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا في البورصة العالمية، وذلك نتيجة تراجع أحجام التداول وضعف السيولة.

ووفقاً لآخر تحديث في موقع آي صاغة فقد جاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 24 سجل 7468 جنيه للبيع و 7411 جنيه للشراء.

عيار 21 سجل 6535 جنيه للبيع و 6485 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 5601 جنيه للبيع و 5558 جنيه للشراء.

وبالنسبة للجنيه الذهب فقد وصل سعره اليوم إلى 52280 جنيه للبيع و 51880 جنيه للشراء.

فيما وصلت سعر أوقية الذهب إلى 4881 دولار للبيع و 4880 دولار للشراء.



وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، من بينها:

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وكذلك التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع.

ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في تقديم إشارات أوضح بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس بدوره على حركة أسعار الذهب في مصر والعالم.