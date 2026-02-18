قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب بنفيكا يدافع عن نفسه في واقعة العنصرية.. واليويفا يدرس الموقف

فينيسوس جونيور
فينيسوس جونيور
عبدالله هشام

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن الواقعة التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور.

كانت الحادثة وقعت مع بداية الشوط الثاني، عقب تسجيل فينيسيوس هدف التقدم للريال، ما دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة لنحو 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من يويفا.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية بريستياني وهو يتحدث واضعًا قميصه على فمه، وهو ما اعتبره لاعبو ريال مدريد تصرفًا يحمل إساءة عنصرية تجاه فينيسيوس، الذي سبق أن تعرض لوقائع مشابهة في الملاعب الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

ومع استئناف اللعب، سادت أجواء من التوتر داخل الملعب، حيث تعرض فينيسيوس لصيحات استهجان متواصلة، كما دخل كيليان مبابي في مشادة لفظية مع اللاعب الأرجنتيني.

دفاع بريستياني 

ودافع بريستياني عن نفسه بعد موجة الغضب التي سادت الوسط الرياضي وسط اهتمام إعلامي واسع.

وقال عبر حسابه على منصة أكس : "أريد أن أوضح أنني لم أتلفّظ في أي لحظة بإهانات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور.. هو للأسف أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه، لم أكن عنصرياً مع أي شخص أبداً، أُعرب عن أسفي للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الواقعة 

وأوضح يويفا في بيانه أن تقارير مراقبي المباراة قيد المراجعة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت المخالفة سيتم فتح إجراءات تأديبية قد تفضي إلى عقوبات رسمية بحق اللاعب المعني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.

فينيسيوس يتحدث عن الواقعة

علق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، حيث أكد أن مثل هذه الوقائع لم تعد مفاجئة بالنسبة له، قائلًا إن العنصريين يتصرفون بجبن ويختبئون خلف الآخرين بدلًا من تحمل مسؤولية أفعالهم، معتبرًا أن الجهات المعنية لا تطبق العقوبات بالشكل المطلوب.

كما أبدى استغرابه من حصوله على بطاقة صفراء بسبب طريقة احتفاله، مشيرًا إلى أنه لا يزال يجهل مبررات القرار.

وانتقد في الوقت ذاته آلية تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، معتبرًا أنها لم تُنفذ بالصورة الفعالة التي تحقق الردع.

واختتم فينيسيوس تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن يرغب في الحديث عن هذه الأحداث بعد فوز مهم لفريقه، لكنه رأى أن تسليط الضوء على الواقعة أمر ضروري، رغم أن الأولوية بحسب تعبيره كانت للاحتفال بانتصار ريال مدريد.

ريال مدريد وبنفيكا ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا بريستياني فينيسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمصري

ترتيب الدوري.. سيراميكا يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي في مركز صادم

إنتر ميلان

بعد مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.. بودو جليمت يسعى لتحقيق مفاجأة أخرى أمام الإنتر

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد