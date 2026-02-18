لاعب بنفيكا يدافع عن نفسه في واقعة العنصرية.. واليويفا يدرس الموقف

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن الواقعة التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور.

كانت الحادثة وقعت مع بداية الشوط الثاني، عقب تسجيل فينيسيوس هدف التقدم للريال، ما دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة لنحو 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من يويفا.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية بريستياني وهو يتحدث واضعًا قميصه على فمه، وهو ما اعتبره لاعبو ريال مدريد تصرفًا يحمل إساءة عنصرية تجاه فينيسيوس، الذي سبق أن تعرض لوقائع مشابهة في الملاعب الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

ومع استئناف اللعب، سادت أجواء من التوتر داخل الملعب، حيث تعرض فينيسيوس لصيحات استهجان متواصلة، كما دخل كيليان مبابي في مشادة لفظية مع اللاعب الأرجنتيني.

دفاع بريستياني

ودافع بريستياني عن نفسه بعد موجة الغضب التي سادت الوسط الرياضي وسط اهتمام إعلامي واسع.

وقال عبر حسابه على منصة أكس : "أريد أن أوضح أنني لم أتلفّظ في أي لحظة بإهانات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور.. هو للأسف أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه، لم أكن عنصرياً مع أي شخص أبداً، أُعرب عن أسفي للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الواقعة

وأوضح يويفا في بيانه أن تقارير مراقبي المباراة قيد المراجعة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت المخالفة سيتم فتح إجراءات تأديبية قد تفضي إلى عقوبات رسمية بحق اللاعب المعني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.

فينيسيوس يتحدث عن الواقعة

علق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، حيث أكد أن مثل هذه الوقائع لم تعد مفاجئة بالنسبة له، قائلًا إن العنصريين يتصرفون بجبن ويختبئون خلف الآخرين بدلًا من تحمل مسؤولية أفعالهم، معتبرًا أن الجهات المعنية لا تطبق العقوبات بالشكل المطلوب.

كما أبدى استغرابه من حصوله على بطاقة صفراء بسبب طريقة احتفاله، مشيرًا إلى أنه لا يزال يجهل مبررات القرار.

وانتقد في الوقت ذاته آلية تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، معتبرًا أنها لم تُنفذ بالصورة الفعالة التي تحقق الردع.

واختتم فينيسيوس تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن يرغب في الحديث عن هذه الأحداث بعد فوز مهم لفريقه، لكنه رأى أن تسليط الضوء على الواقعة أمر ضروري، رغم أن الأولوية بحسب تعبيره كانت للاحتفال بانتصار ريال مدريد.