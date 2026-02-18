فينيسيوس: تعرضت لإساءة عنصرية في مواجهة بنفيكا والبروتوكول لم يُنصفني

تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عن الأحداث التي رافقت مواجهة فريقه أمام بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي حسمها النادي الإسباني بهدف دون مقابل.

وسجل فينيسيوس هدف اللقاء الوحيد، قبل أن يحتفل به بأسلوب استعراضي أمام جماهير أصحاب الأرض، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

وفي أعقاب ذلك، توجه اللاعب إلى حكم المباراة مشيرًا إلى تعرضه لإساءة ذات طابع عنصري من جانب لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، ما أثار حالة من التوتر والجدل داخل أرض الملعب.

وعبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، علّق النجم البرازيلي برسالة حادة، أكد فيها أن مثل هذه الوقائع لم تعد مفاجئة بالنسبة له، قائلًا إن العنصريين يتصرفون بجبن ويختبئون خلف الآخرين بدلًا من تحمل مسؤولية أفعالهم، معتبرًا أن الجهات المعنية لا تطبق العقوبات بالشكل المطلوب.

كما أبدى استغرابه من حصوله على بطاقة صفراء بسبب طريقة احتفاله، مشيرًا إلى أنه لا يزال يجهل مبررات القرار، وانتقد في الوقت ذاته آلية تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، معتبرًا أنها لم تُنفذ بالصورة الفعالة التي تحقق الردع.

واختتم فينيسيوس تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن يرغب في الحديث عن هذه الأحداث بعد فوز مهم لفريقه، لكنه رأى أن تسليط الضوء على الواقعة أمر ضروري، رغم أن الأولوية بحسب تعبيره كانت للاحتفال بانتصار ريال مدريد.