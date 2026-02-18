تقارير تكشف عن عقوبة نجم بنفيكا بعد اتهامه بالعنصرية تجاه فينيسيوس

قد يواجه اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني عقوبة صارمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن ويفا سيجري تحقيقًا شاملًا لتحديد ما إذا كانت تصريحات بريستياني تشكل تجاوزًا عنصريًا بحق فينيسيوس، وقد تصل العقوبة إلى إيقاف اللاعب لمدة لا تقل عن 10 مباريات في المسابقات الأوروبية وفقًا للوائح المنظمة.

وكانت الواقعة قد وقعت مباشرة بعد هدف التقدم لريال مدريد في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، وسط تفاعل جماهيري وتصاعد شجار لفظي بين بريستياني وكيليان مبابي.

واستفاد ريال مدريد من هذه المباراة وحقق فوزًا مهمًا خارج أرضه بنتيجة 1-0، ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين يترقب العالم قرار الويفا بشأن العقوبة المحتملة لبريستياني.