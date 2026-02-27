قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل ٨ سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28796 طن تشمل 20763 طن يوريا و 158 طن بصل معبأ و 2349 طن كلينكر و 5526 طن بضائع متنوعة .
 

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48315 طن تشمل : 3662 طن قمح و 10992 طن ذرة و 9400 طن حديد و 8286 طن خردة و 3610 طن فول صويا و 1371 طن خشب زان و 4100 طن ابلاكاش و 6894 طن بضائع متنوعة .
 

وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 958 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 602 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3171 حاوية مكافئة .
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46567 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 10177 طنًا .
 

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6284 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

بالصور

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد