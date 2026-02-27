ميناء دمياط يستقبل ٨ سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28796 طن تشمل 20763 طن يوريا و 158 طن بصل معبأ و 2349 طن كلينكر و 5526 طن بضائع متنوعة .



وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48315 طن تشمل : 3662 طن قمح و 10992 طن ذرة و 9400 طن حديد و 8286 طن خردة و 3610 طن فول صويا و 1371 طن خشب زان و 4100 طن ابلاكاش و 6894 طن بضائع متنوعة .



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 958 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 602 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3171 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46567 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 10177 طنًا .



وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6284 حركة .