قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصناعة: تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية.. نواب: خارطة طريق لتعزيز التصنيع المحلي والحد من الاستيراد وبناء اقتصاد إنتاجي

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • برلماني: استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين
  • نائب: نقص المواد الخام و العمالة المدربة أبرز تحديات القطاع الصناعي
  • برلماني: تأهيل المصانع مع احتياجات السوق خطوة نحو تحسين كفاءة الإنتاج


أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.

بداية،أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بمثابة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.


وأشار" مسعود " في تصريح لموقع " صدى البلد" أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له الدور الأكبر في تعزيز ثقة المستثمرين.


وشدد عضو النواب على ضرورة تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية،  كالسياحة والاتصالات الى جانب الصناعة، وذلك لخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ أن تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية، خارطة طريق لتعزيز الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية.


وعن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أفاد" سمير " في تصريح لموقع صدى البلد ، أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، ونقص العمالة المدربة، بالإضافة إلى صعوبات سلاسل الإمداد والتصدير.


وشدد عضو الشيوخ على ضرورة الاهتمام بعنصر التكنولوجيا الحديثة لضمان توسيع خطوط الإنتاج ودعم معدلات التصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.


في السياق ذاته ، أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن ربط تمويل المصانع بالاحتياجات الفعلية، خطوة جادة لتعزيز دور الصناعة المحلية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير.


وأشار" الشويخ" في تصريحاته إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشدد عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم الكثير من الحلول التمويلية، والتي تتماشى مع احتياجات المصانع وتساعدها في توسيع خطوط الإنتاج والتصدير، مع التركيز على الصناعات التحويلية .

وزير الصناعة صناعة مصانع الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد