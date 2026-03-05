موعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إلى استاد المكس بمدينة الإسكندرية، لقاء بيراميدز مع حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي للعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

يدخل بيراميدز اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك، وهي الهزيمة التي عطلت مسيرة الفريق في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب، ما يجعل مباراة الليلة فرصة مهمة لاستعادة التوازن وحصد ثلاث نقاط غالية.

موعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المكس، في مواجهة تبدو نظريًا في متناول بيراميدز، لكنها تحمل في الوقت نفسه العديد من التحديات، خاصة أن حرس الحدود يسعى بدوره للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمود مرعي وأحمد سامي ومحمد حمدي إبراهيم ومحمد الشيبي، بينما يقود خط الوسط مصطفى فتحي ومهند لاشين ومحمود زلاكة ووليد الكرتي وناصر ماهر، على أن يتولى فيستون ماييلي قيادة خط الهجوم.

ترتيب حرس الحدود وبيراميدز

يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، حيث يسعى الفريق لمواصلة الضغط على فرق المقدمة وتقليص الفارق في سباق اللقب.

 في المقابل، يعاني حرس الحدود في مؤخرة الجدول، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، فبيراميدز يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة على القمة، بينما يقاتل حرس الحدود من أجل الهروب من شبح الهبوط، وهو ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات في أمسية كروية مرتقبة بمدينة الإسكندرية.

بيراميدز فريق بيراميدز حرس الحدود الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري

