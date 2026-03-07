قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
فن وثقافة

نستحق إننا يتسقفلنا.. أحمد رمزي يرد على انتقادات مسلسل "فخر الدلتا"

أحمد رمزي
أحمد رمزي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد رمزى عن ما تعرض له من انتقادات بسبب مسلسله “فخر الدلتا” والذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني. 

وقال أحمد رمزى فى تصريح تلفزيوني : أول مرة أسوق عربية وعايزيني أجري على الطريق وسط ناس بتسوق بقالها عشرين سنة، أنا نازل وسط منافسة نجوم كبار، وتقريبا أنا والكاست اللي معايا والمخرج كمان جديدين. وده مش موجود في أي مسلسل في رمضان، هي تجربة محترمة ونستحق إننا نسقفلها.. وطبيعي يكون فيها أخطاء.

أحمد رمزى يتحدث عن تفاصيل فخر الدلتا 

كشف الفنان الشاب أحمد رمزي عن تفاصيل أولى تجاربه الدرامية من خلال مسلسل «فخر الدلتا»، الذي يخوض به موسم رمضان 2026 في 30 حلقة  .

وقال رمزي في تصريحات  لـ«صدى البلد» إن المسلسل يُجسد رحلة إنسانية قريبة من كل شاب لديه حلم يسعى لتحقيقه، ، التي وصفها بأنها بوابته للوصول إلى الجمهور

وأوضح أنه يقدم خلال الأحداث شخصية «محمد صلاح فخر»، وهو شاب ينتمي إلى إحدى محافظات الدلتا، يحلم بالشهرة رغم محدودية الإمكانيات وقلة الفرص في مدينته، ما يدفعه لاتخاذ قرار مصيري بترك بلدته والانتقال إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق ذاته.

وأضاف أن انتقال الشخصية إلى القاهرة يمثل نقطة تحول كبيرة في مسار الأحداث، حيث يواجه «فخر» تحديات صعبة على المستويين المهني والإنساني، ويصطدم بواقع مختلف عما كان يتوقعه، لكنه في المقابل يكتشف جوانب جديدة في شخصيته ويتعلم الاعتماد على نفسه والموازنة بين طموحه والتمسك بمبادئه.

وأشار رمزي إلى أن ردود فعل الجمهور على البرومو والحلقات الأولى كانت مشجعة للغاية،

واختتم حديثه بالتأكيد على أن «فخر الدلتا» ليس مجرد عمل درامي، بل قصة كفاح تمس كل من يملك حلمًا ويؤمن بقدرته على تحقيقه رغم الصعاب.

