تشكيل المصري البورسعيدي ضد سموحة في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، التشكيل الذي يخوض به الفريق البورسعيدي مباراة اليوم أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عميد صوافطة - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - أحمد القرموطي - كريم بامبو - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: منذر طمين.

ويجلس على دكة البدلاء:

عصام ثروت - مصطفى العش - محمد هاشم - حسن علي - يوسف الجوهري - عمر الساعي - ميدو جابر - أسامة زمراوي - كينجسلي إيدوو.

