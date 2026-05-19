أحمد خطاب: أعمل بالكلمة في غزل المحلة وطموح الإدارة كبير للبقاء والتطور

أكد أحمد خطاب المدير الفني لفريق غزل المحلة، تقديره الكبير لعلاء عبد العال، موجهًا له الشكر ومقدمًا التهنئة على ما حققه الفريق هذا الموسم.

وأوضح أحمد خطاب في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن الاتحاد السكندري يُعد من الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مواجهة قوية أمام غزل المحلة، في مباراة اتسمت بالندية والحماس.

وأضاف المدير الفني أن إدارة غزل المحلة تمتلك طموحات كبيرة، مؤكدًا أنه لم يتحدث مع اللاعبين عن الهبوط، بل يسعى دائمًا لغرس الثقة والتركيز على تحقيق أفضل النتائج.

وكشف خطاب أنه يعمل مع غزل المحلة دون عقد رسمي، موضحًا أنه مستمر مع النادي بناءً على الثقة المتبادلة والكلمة فقط، في مشهد يعكس التزامه ودعمه الكامل للفريق.