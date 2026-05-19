مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19- 5 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات العربية والأوروبية، حيث تتجه الأنظار إلى منافسات الدوري الإنجليزي التي تحمل صدامات مرتقبة بين كبار الأندية، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوريين الجزائري والعراقي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق بورنموث نظيره مانشستر سيتي في مواجهة قوية تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي، في لقاء يسعى خلاله مانشستر سيتي لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث.

وفي مواجهة أخرى مرتقبة، يلتقي تشيلسي مع توتنهام هوتسبير في ديربي لندني قوي ينطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لما تحمله المباراة من إثارة وندية بين الفريقين.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

تقام عدة مباريات قوية ضمن منافسات الدوري الجزائري، حيث يواجه نجم بن عكنون فريق ترجي مستغانم في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي مستقبل بلدية الرويسات مع نادي بارادو في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الترتيب.

كما يلتقي شباب قسنطينة مع اتحاد خنشلة في مواجهة تقام عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، بينما يواجه اتحاد العاصمة فريق أولمبي أقبو في العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري العراقي

يشهد الدوري العراقي عدة مواجهات قوية، حيث يلتقي الكهرباء مع الغراف، والقاسم مع نفط ميسان، وديالى مع بغداد إف سي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وفي الثامنة مساءً، يواجه النفط فريق دهوك، بينما يلتقي الطلبة مع الكرمة في مباراة منتظرة ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة العراقية